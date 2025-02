Il Real Madrid fatica ancora in Coppa del Re ma supera anche l’ostacolo Leganes, staccando il pass per le semifinali. Finisce 3-2 per la squadra di Ancelotti, che va sul 2-0 grazie a Modric ed Endrick ma poi subisce la rimonta dei padroni di casa (doppietta di Cruz) e ha bisogno della rete del canterano Gonzalo Garcia al 94′ per superare il turno.

Foto: Twitter Real Madrid