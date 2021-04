Coppa di Germania, il Lipsia batte il Werder ai supplementari ed è in finale: decide Forsberg al 120′

Succede tutto nei tempi supplementari nella semifinale (gara secca) di DFB Pokal tra Werder Brema e Lipsia: Hwang apre le marcature al 93′, Bittencourt pareggia al 105+1′ ed il gol decisivo per la squadra di Nagelsmann porta la firma di Emil Forsberg al 120′. Finisce 2-1 per il Lipsia, qualificato dunque per la finale di Berlino.

Domani alle 20.30 è in programma l’altra semifinale che vedrà sfidarsi Borussia Dortmund ed Holstein Kiel.

Foto: Twitter RB Lipsia