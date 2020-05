Non solo la Bundesliga, in Germania si appresta a ripartire anche la Coppa nazionale. La Federcalcio tedesca, al termine dell’organo direttivo, ha infatti ufficializzato il calendario per concludere la competizione: le semifinali si giocheranno tra il 9 e il 10 giugno, mentre la finale si disputerà un mese dopo, il 4 luglio.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco