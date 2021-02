Coppa di Francia: il pullman del Louhans-Cuiseaux riparte e dimentica un giocatore all’area di sosta

Incredibile ma vero quanto accaduto nel pomeriggio di ieri in Francia e raccontato da Le Parisien. Giornata di Coupe de France, e il Louhans-Cuiseaux è atteso dal Belfort per il 7° turno di coppa. Thierry Njoh-Eboa, 27 anni, probabilmente non dimenticherà così facilmente quella trasferta. Dopo due ore di viaggio infatti, i dirigenti hanno deciso di fermarsi all’area di sosta Besançon Marchaux, per ripartire dopo una pausa di trenta minuti, e dopo che i giocatori avevano ripreso i loro posti. Tutti, o quasi… Njoh-Eboa, è stato infatti dimenticato all’area di sosta! Arrivato a Belfort, il club di Ligue 2, ha realizzato la clamorosa dimenticanza e ha inviato una macchina a recuperare il suo giocatore, che in seguito al ritardo, da titolare si è ritrovato in panchina. L’avventura a quanto pare non ha disturbato più di tanto i borgognoni, che hanno passato il turno vincendo 1-3.