Coppa di Francia: il Lione la spunta solo ai rigori contro il Red Star, squadra di terza serie

Sembrava un pomeriggio tranquillo per l’Olympique Lione, impegnato negli ottavi di finale di Coppa di Francia contro il modesto Red Star, club di terza serie. Le reti di Paquetà al 28′ e di Depay al 45′ avevano messo ancor di più in discesa la gara, ma le coppe spesso riservano delle sorprese, e la squadra avversaria è riuscita a portare la sfida ai calci di rigore con le firme di Ba al 61′ e Roye al 74′, capaci di fissare il punteggio sul 2-2.

Ma dagli undici metri l’ha spuntata il Lione per 5-4, fatale l’errore di Diego Michel nel terzo rigore per il Red Star.

Foto: Twitter Lione