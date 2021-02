Coppa del Re, tonfo del Barcellona: il Siviglia vince 2-0 in semifinale

Andata delle semifinali della Coppa del Re. Gioisce l’Atalanta per la vittoria sul Napoli, gioisce anche il Papu Gomez che con il Siviglia stende il Barcellona 2-0.

Koundè al 25′ e Rakitic fissano il 2-0 in questa gara di andata delle semifinali. Il croato, grande ex, come dichiarato ieri ìn una intervista, non ha esultato.

Male Messi, come tutto il Barça. Al ritorno servirà un’impresa ai catalani.

Foto: Twitter Siviglia