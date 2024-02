Coppa d’Asia: trionfa il Qatar. Battuta la Giordania in finale 3-1 (tre rigori di Afif)

Il Qatar alza al cielo la Coppa d’Asia 2024. La formazione padrona di casa ha portato a casa la coppa continentale, imponendosi per 3-1 in finale sulla favola Giordania. Decide una tripletta di Afif, su tre calci di rigore. Alla rete iniziale su calcio di rigore di Afif ha risposto ad inizio ripresa Al Naimat ma pochi istanti più tardi in avanti ancora un rigore di Afif ha portato i qatarini ancora avanti prima di un altro penalty vincente sempre di Afif.