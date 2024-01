Coppa d’Asia, l’Arabia Saudita vince 2-0 contro il Kyrgyzstan. Mancini è già qualificato per gli ottavi di finale

Roberto Mancini si è già qualificato agli ottavi di finale della Coppa d’Asia. Successo per 2-0 per l’Arabia Saudita oggi contro il Kyrgyzstan in un match valido per la fase a gironi della Coppa d’Asia. Sauditi avanti nel primo tempo con Kanno, poi Al Ghamdi a sei minuti dalla fine del match ha messo il sigillo del definitivo raddoppio. Con questo risultato l’Arabia vola a quota 6 punti, a +2 sulla Tailandia, mentre il Kyrgyzstan resta a quota 0 all’ultimo posto nel gruppo F. L’Arabia Saudita ha così strappato il pass per la fase ad eliminazione diretta.

Foto: Foto: Twitter Nazionale Arabia Saudita