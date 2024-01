Coppa d’Asia, esordio vincente per Mancini: l’Arabia Saudita ribalta l’Oman, decide Al Bulayhi al 96′

Esordio vincente per l’Arabia Saudita di Roberto Mancini in Coppa d’Asia. La selezione dell’ex ct dell’Italia festeggia con una vittoria incredibile contro l’Oman, arrivata al 96′. Dopo essere passata in svantaggio al 14′, l’Arabia Saudita ribalta l’Oman con Ghareeb e Al Bulayhi danno i primi tre punti a Mancini.

Foto: Twitter Nazionale Arabia Saudita