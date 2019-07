Coppa d’Africa: trionfa l’Algeria! Bounedjah manda al tappeto il Senegal

La Coppa d’Africa è dell’Algeria, che si impone nella finale con il risicato punteggio di 0-1 nei confronti del Senegal. La nazionale di Mahrez ci mette appena due minuti per sbloccare la finale con Bounedjah, autore al 2′ del primo tempo del gol (complice anche una deviazione) che vale il trionfo. Niente da fare per la selezione guidata dal ct Diouf, che non è riuscita a replicare nonostante le occasioni avute.

Foto: Twitter Guardian Sport