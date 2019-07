Coppa d’Africa, stasera la finalissima: ​Senegal-Algeria per un posto in paradiso

Stasera (fischio d’inizio alle ore 21), allo stadio Internazionale del Cairo, si affronteranno Senegal e Algeria, finalissima tra le due grandi favorite della 32esima Coppa d’Africa. Un ultimo atto ricco di stelle, Mané contro Mahrez è la sfida più attesa, ma senza Koulibaly, che per squalifica dovrà saltare la partita più importante della propria nazionale. Occasione storica per i Lions de la Teranga, che finora hanno solo raggiunto il secondo posto nel 2002 (finale persa ai rigori contro il Camerun). L’Algeria invece proverà a bissare il trionfo del 1990. Si sono incontrate nella fase a gironi (duello che ha premiato Mahrez e compagni, vincenti per 1-0) ora si ritroveranno in finale. Lo spettacolo è assicurato.

Foto: Twitter ufficiale CAF