Coppa d’Africa, Mahrez criticato per lo scarso rendimento con l’Algeria

Riyad Mahrez è al centro di numerose critiche per le sue scarse prestazioni in Coppa d’Africa. L’edizione odierna di AS fa sapere che l’Algeria, vincitrice del torneo nel 2019, è in crisi e il suo miglior giocatore è il principale indiziato per il suo scarso rendimento. All’esordio contro l’Angola non si è praticamente visto, e contro il Burkina Faso è stato sostituito al 74′ quando la sua squadra era già sotto 1-2 e aveva bisogno di ribaltare la partita. Non è convinto di queste accuse il tecnico delle Desert Foxes Djamel Belmani che ha commentato così: “Non mi piace l’idea di sparare a un giocatore come Riyad Mahrez. Nessuno ha uno status personale con me. In effetti il ​​gioco va più a sinistra che a destra, ma Mahrez è stato molto bravo ultimamente”. L’Algeria spera di continuare e passare il turno turno, ma per farlo ha bisogno del meglio dal suo capitano.

Foto: Instagram Riyad Mahrez