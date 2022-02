Coppa d’Africa: l’Egitto elimina il Camerun, in finale troverà il Senegal di Koulibaly

Sarà Egitto vs Senegal, la finale di Coppa d’Africa. Nel match di questa sera, il Camerun è stato battuto nella lotteria dei calci di rigore. Nei 90 minuti regolamentari il risultato è rimasto fermo sullo 0-0. Nonostante il palo colpito al 70’ minuto di gioco, il Camerun non è riuscito a trovare la via del e dal dischetto i camerunensi hanno azzeccato un solo penalty, con Aboubakar. Errore per Moukoudi, Lea, N’Jie. L’Egitto, invece, li ha trasformati tutti con Zizo, Abdelmonem e Lasheen. La finale tra Senegal e Egitto ci sarà domenica 6 febbraio 2021, alle ore 20:00 (italiane) e si giocherà nello Stadio Paul Biya di Yaoundé in Camerun. Sarà Koulibaly vs Salah.

FOTO: Logo Coppa d’Africa