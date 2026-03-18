Coppa d’Africa, il Senegal rischia l’esclusione dall’edizione del 2027

18/03/2026 | 12:35:50

Continuano le polemiche attorno alla Coppa d’Africa dopo la decisione della CAF di assegnare il titolo al Marocco. Ciò che preoccupa la Federazione calcistica senegalese non è soltanto la riassegnazione del trofeo, vinto il 18 gennaio, ma anche la possibile esclusione dalla prossima edizione della competizione.

A destare ulteriore preoccupazione è la norma prevista dall’articolo 59 del regolamento della CAF, secondo cui, in caso di forfait di una squadra in campo, questa viene automaticamente esclusa dall’edizione successiva del torneo. Il ricorso annunciato dalla Federazione senegalese guadagna dunque ancora più importanza e le conseguenze di un’eventuale conferma della decisione presa dalla CAF sarebbero disastrose per il calcio senegalese.

Foto: X CAF