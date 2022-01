Coppa d’Africa, il Marocco non convoca Ziyech: “Aspetta di prendere la palla senza sforzi”

Fa discutere la decisione del Marocco di escludere Hakim Ziyech dalla lista dei 25 giocatori convocati per la Coppa d’Africa. A proposito di questo ha parlato il presidente della federcalcio marocchina: “Speravamo che Ziyech diventasse una guida della nazionale per portarla al successo. Non un giocatore che aspetta di prendere la palla senza sforzi. Non voglio entrare nei dettagli”.

FOTO: Twitter Chelsea