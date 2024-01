Coppa d’Africa: esordio travolgente del Senegal campione in carica, 3-0 al Gambia

Tutto facile per il Senegal nella gara inaugurale dell’attuale edizione della Coppa d’Africa. Partita sbloccata al quarto minuto da Gueye. Verso la fine del primo tempo l’episodio che cambia la partita: l’espulsione di Adams, centrocampista centrale del Gambia, ha aperto la strada a Camara per raddoppiare dopo appena sette minuti dopo l’inizio della ripresa. Nel finale arriverà la doppietta per il giovane Lamine Camara. Prova di forza dei campioni in carica che ambiscono a mantenere questo spirito fino all’ultima partita della competizione.

Foto: Instagram Caf