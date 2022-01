Coppa d’Africa: Barrow man of the match da mezzala

Una storica vittoria (1-0) ieri sulla Mauritania, il Gambia che procede in Coppa d’Africa. E la sorprendente duttilità di Musa Barrow che è stato premiato come man of the match, pur avendo giocato addirittura da mezzala. Sì, proprio così: l’attaccante del Bologna ha cambiato ruolo, spostandosi in una linea a tre di centrocampo comprendente Marreh in regia e Colley a sinistra. Barrow ha confezionato l’assist per il gol decisivo di Ablie Jallow, si è impegnato con buon profitto in fase di interdizione e nel finale ha sfiorato la soddisfazione personale con un tiro appena fuori.