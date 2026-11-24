Coppa d’Africa 2025, che ribaltone! Il TAS assegna il titolo al Senegal

24/11/2026 | 15:58:22

Colpo di scena in Africa. Pochi minuti fa è arrivata la decisione del TAS che ha sancito la vittoria in tribunale del Senegal ai danni del Marocco. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha ribaltato quanto stabilito lo scorso marzo dalla CAF, la Federazione calcistica africana, in merito alla vittoria della Coppa d’Africa 2025. Nella finalissima giocatasi a Rabat, in Marocco, lo scorso 18 gennaio, un rigore assegnato nei minuti finali ai padroni di casa mandò su tutte le furie i senegalesi che, su input del proprio allenatore, lasciarono il campo in segno di protesta, nonostante gli ampi cenni contrari di Sadio Mané. Rientrati dopo minuti interminabili di mediazioni, dal dischetto si presentò Brahim Diaz che, con un cucchiaio, fallì l’occasione di regalare il successo al suo popolo. Ai supplementari, poi, la beffa finale. La rete di Pape Gueye, con un bolide dalla distanza, sancì la vittoria della coppa per i Leoni Della Teranga. Oggi, quasi un anno dopo, Mané e compagni possono finalmente festeggiare il titolo vinto sul campo.

Foto: Instagram Senegal