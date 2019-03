Coppa d’Africa 2019: ecco le 24 qualificate alla fase finale

Si è completato il quadro delle 24 nazionali qualificate alla fase finale della Coppa d’Africa 2019. Le squadre si sfideranno in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio, ci sarà anche il debutto del VAR , ma solo a partire dagli ottavi. Di seguito le 24 qualificate: Senegal e Madagascar; Marocco e Camerun; Mali e Burundi; Algeria e Benin; Nigeria e Sudafrica; Ghana e Kenya; Zimbabwe e Repubblica Democratica del Congo; Guinea e Costa d’Avorio; Angola e Mauritania; Tunisia ed Egitto; Guinea Bissau e Namibia; Uganda e Tanzania.

The 24 participants in the 2019 Africa Cup of Nations are finally revealed, did your country qualify to the 32nd edition? #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/9dLxprwkQF

— CAF (@CAF_Online) March 24, 2019