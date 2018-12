Copa Libertadores: trionfa il River! Boca ko 3-1 dopo i supplementari

Il River Plate alza al cielo la Copa Liberadores. Il Boca Juniores e i suoi tifosi tornano a casa in lacrime. È finita 3-1, è questo il verdetto uscito dal campo di gara del Santiago Bernabeu di Madrid dove si è giocata la finale di ritorno, dopo che l’andata si era chiusa sul 2-2 alla Bombonera di Buenos Aires. Non sono bastati i tempi regolamentari, chiusi sull’1-1, per decidere la sfida e così ai supplementari il River ha avuto la meglio sugli avversari. Un successo in rimonta dei Millonarios, frutto delle reti siglate dall’ex Genoa Lucas Pratto, dall’ex Pescara Quintero e da Martinez al 122′ che hanno ribaltato il vantaggio iniziale siglato al 44′ del primo tempo da Benedetto. Il River vince il tanto atteso derby e la sua quarta Copa Libertadores. Il Boca mastica amaro e resta fermo a quota sei titoli.

¡RIVER CAMPEÓN DE LA COPA LIBERTADORES! pic.twitter.com/vensXnwxQD — River Plate (@CARPoficial) December 9, 2018

Foto: Twitter River Plate