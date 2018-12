Copa Libertadores: il Tas respinge il ricorso del Boca Juniors. Niente gara annullata e vittoria a tavolino

Il Tas ha respinto il ricorso presentato ieri dal Boca Juniors. Il tribunale arbitrale dello sport ha dunque deciso di non annullare la gara di ritorno, in programma a Madrid, e di squalificare il River Plate e quindi di assegnare la vittoria della Copa Libertadores ai ricorrenti per via delle violenze subite dai propri giocatori nel prepartita della sfida di ritorno della finale del torneo. Il match dunque si dovrebbe disputare regolarmente domani al Santiago Bernabeu.

Foto: logo Copa Libertadores