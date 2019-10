Copa Libertadores, niente rivincita per il Boca: il River vince 2-2. Solo tribuna per De Rossi

Non c’è rivincita. Lo slogan che i tifosi del River Plate hanno ripetuto in continuazione ai rivali del Boca Juniors dopo la finale di Copa Libertadores della passata stagione ha descritto accuratamente quanto accaduto nella notte, quando le due squadra argentine si sono ritrovate nella semifinale d’andata della stessa competizione. Nessuna vendetta per gli Xeneizes, che al Monumental hanno perso per 2-0 sotto i colpi di Rafael Borré e Ignacio Fernandes. Per due volte l’intervento della var è stato decisivo: sul primo gol ha assegnato il calcio di rigore, nei minuti di recupero ha portato all’espulsione di Nicolas Capaldo. Per Daniele De Rossi, convocato nonostante condizioni fisiche non perfette, alla fine c’è stato posto solamente dalla tribuna. Da lì, seduto su un seggiolino dello stadio nemico, ha dovuto assistere impotente alla sconfitta dei suoi compagni.

Foto: twitter River