Copa Libertadores, il gesto da applausi di Gallardo nei confronti degli avversari del Boca Juniors

In una serata da dimenticare per le violenze subite dai giocatori del Boca Juniors sia per il lancio di pietre da parte di ultras del River Plate che da quello di lacrimogeni da parte delle forze dell’ordine per disperderli, c’è un gesto che merita di essere elogiato. Si tratta di quello da parte di Marcelo Gallardo. L’allenatore del River non solo ha appoggiato il desiderio dei calciatori del Boca di rinviare il match, ma è sceso in campo per sincerarsi delle condizioni fisiche degli avversari più malandati, quali erano Tevez e Perez, trattenendosi a parlare con il collega rivale Schelotto. Un bel gesto che va sottolineato.

Foto: francefootball.fr