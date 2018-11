Copa Libertadores, il Boca Juniors chiede la sospensione della finale contro il River Plate

Alcuni minuti il Boca Juniors ha chiesto ufficialmente al Conmebol la sospensione della finale della Copa Libertadores e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 18 a seguito delle violenze subite dai suoi giocatori nel prepartita del match contro il River Plate. Questa la nota pubblicata sul loro sito online su River Plate-Boca Juniors, match in programma stasera al Monumental: “Il club ha fatto una richiesta ufficiale a Conmebol per chiedere che la finale della Copa Libertadores venga disputata in condizioni di parità, come concordato dai presidenti dell’entità sudamericana, Boca e River, nel verbale firmato sabato al Monumental. Nel pomeriggio di ieri, il Boca Juniors ha chiesto di posticipare la partita a causa degli incidenti ed è stato stabilito come priorità che la finale potesse essere giocata a parità di condizioni. Dopo gli atti di violenza subiti nelle vicinanze dello stadio, dopo aver rilevato l’entità e la gravità di questi e le conseguenze che hanno generato, Boca ritiene che queste condizioni non siano soddisfatte e richiede la sospensione della partita, così come l’applicazione delle sanzioni corrispondenti previste dall’articolo 18, in modo che Conmebol agisca di conseguenza”.

Foto: logo Boca Juniors