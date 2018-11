Copa Libertadores: altro rinvio alle 23:15. Due calciatori in ospedale

Ancora un altro rinvio, il Superclasico di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Junior si dovrebbe disputare a partire dalle 23: 15. All’esterno del Monumental sono avvenuti nuovi scontri tra le due tifoserie e, dopo l’attacco al pullman degli Xeneizes, alcuni calciatori (per il momento due) sono stati trasportati in ospedale. Pablo Perez ha accusato un taglio al braccio e un problema ad un occhio, anche Gonzalo Lamardo avrebbe rimediato un taglio. A questo punto non si esclude il rinvio a data da destinarsi.