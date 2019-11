Copa Libertadores al Flamengo: Gabigol ribalta il River con una doppietta

Il Flamengo sul tetto del Sud America, i brasiliani piegano i campioni in carica del River Plate. Apre le marcature per gli argentini Borre al 14′, ma nella ripresa si scatena Gabigol che, all’89’ e al 92′, gonfia la rete e regala la seconda Copa Libertadores della sua storia al club brasiliano. Al 95′ l’attaccante di proprietà dell’Inter rimedia anche l’espulsione per condotta antisportiva. Jorge Jesus ha la meglio su Marcelo Gallardo e si gode il trionfo.

Foto: Conmebol Twitter Ufficiale