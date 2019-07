Copa America, Dybala: “Era importante conquistare il terzo posto. Io e Messi…”

L’attaccante della Juventus e della Nazionale argentina, Paulo Dybala, ha parlato poco dopo il terzo posto conquistato dall’albiceleste in Copa America. Ecco, di seguito, le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb.com: “Abbiamo chiuso una Copa America così come doveva essere. Abbiamo giocato bene, era importante raggiungere il terzo posto. Messi? Mi sono trovato bene con lui, spero che anche che Leo si sia sentito a suo agio. E’ questione di allenamento. La sostituzione? A nessuno piace uscire, volevo dare il mio contributo in questa partita difficile”.

Foto: Mundo Deportivo