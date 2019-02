È il Valencia la seconda finalista di Copa del Rey. Dopo il 2-2 dell’andata in Andalusia, i Murcielagos vincono per 1-0 contro il Betis Siviglia e approdano in finale. A decidere la contesa è stato un gol di Rodrigo al minuto 56 su prezioso assist di Gameiro. Ora la formazione di Marcelino sfiderà nell’ultimo atto il Barcellona di Valverde.

Foto: Valencia Twitter