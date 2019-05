Copa Del Rey, trionfa il Valencia! Il Barça cade 2-1, a Valverde non basta Messi

Ancora una delusione per il Barça: la squadra di Valverde perde in finale di Copa del Rey e si ferma dopo 4 successi consecutivi nella competizione nazionale. A trionfare è il Valencia di Marcelino, che passa 2-1 al “Benito Villamarin” di Siviglia e torna a vincere un trofeo dopo 11 anni. Decisive le reti di Gameiro e Rodrigo nel primo tempo, a nulla serve il 51° gol stagionale di Leo Messi. Ottava Coppa del Re per i valenciani, la prima dal 2008. Per il Barça, una stagione sotto le aspettative nonostante il successo in Liga.

Foto: Twitter ufficiale Liga