Risultato clamoroso in Copa del Rey con il piccolo Mirandes, formazione neopromossa in Liga 2 ,che elimina il Villarreal battendolo per 4-2. I padroni di casa avanzano e approdano in semifinale grazie alle reti di Aias, Merquelanz, Onaindia e Sanchez. Al Submarino Amarillo servono a poco i gol di Ontiveros e Santi Cazorla su rigore.

