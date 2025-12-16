Copa del Rey, il Barcellona la spunta nel finale contro il Guadalajara (0-2). Torna in campo ter Stegen
16/12/2025 | 23:34:28
Il Barcellona si qualifica per il turno successivo della Copa del Rey. Un 2-0 in casa del Guadalajara. Barça che vedeva il ritorno in campo di ter Stegen dopo diversi mesi. Catalani con la formazione tipo, o quasi, con Yamal, Ferran Torres davanti. Ma i padroni di casa (terza serie spagnola), tengono duro, e cadono solo nel finale. Il Barcellona vince con un gol di Christensen al 76′ e Rashford al 90′.
Foto: X Barcellona