Copa Argentina, Boca e Platense si sfidano in finale

15/11/2026 | 10:15:53

La Copa Argentina 2026 ha le sue due finaliste: saranno Boca Juniors e Platense a contendersi il trofeo nell’ultimo atto della competizione. Il Boca ha conquistato il pass per la finale grazie al successo per 3-0 contro il Banfield, mentre il Platense aveva già ottenuto la qualificazione eliminando l’Atlético Tucumán ai calci di rigore. La partita decisiva è in programma mercoledì 2 dicembre, anche se restano da ufficializzare lo stadio e l’orario del calcio d’inizio. Tra le possibili sedi figurano il Malvinas Argentinas di Mendoza, l’Único Madre de Ciudades di Santiago del Estero e il Gigante de Arroyito di Rosario. La finale avrà un significato particolare soprattutto per il Platense, allenato da Martín Palermo, che proverà a conquistare il primo titolo della propria storia nella competizione. Dall’altra parte ci sarà il Boca, che punta ad arricchire ulteriormente la propria bacheca e a confermarsi tra le grandi protagoniste del calcio argentino. Oltre al trofeo, la finale metterà in palio un importante riconoscimento economico. La vittoria garantirà anche un posto nella fase a gironi della Copa Libertadores 2027 e la partecipazione alla Recopa de Campeones, insieme a Rosario Central ed Estudiantes. Il Boca, tuttavia, ha già conquistato la qualificazione alla Libertadores attraverso la classifica annuale. In caso di successo nella Copa Argentina, il posto ottenuto tramite la coppa verrà quindi riassegnato secondo i criteri previsti. Per il Platense, invece, la finale rappresenta un’occasione storica: vincere significherebbe conquistare il primo trofeo nella competizione e ottenere un pass prestigioso per il torneo continentale.

foto: x Martin Palermo