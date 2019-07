Copa America, trionfa il Brasile! 3-1 Al Perù nella finale del Maracanà

La Copa America 2019 è del Brasile. La squadra di Tite, padrone di casa di questa edizione, ha sconfitto per 3-1 il Perù nella finalissima disputata al Maracanà: verdeoro in vantaggio al 12′ con Everton, al 44′ pareggio su rigore di Guerrero. Prima dell’intervallo Gabriel Jesus ha riportato avanti il Brasile, salvo poi farsi espellere al 70′ per doppio giallo e lasciare la squadra in inferiorità numerica. All’88’ ci ha pensato Richarlison a calare il tris dal dischetto e chiudere definitivamente la contesa. Al Maracanà fa festa il Brasile, che vince la sua nona Copa America dodici anni dopo l’ultima volta.

Foto: Globo.com