Copa America, tamponi falsificati dai tifosi per accedere allo stadio per la finale

A poche ore dalla finale della Copa America, arriva la denuncia della Conmebol in merito a migliaia di test anti-Covid falsificati da parte dei tifosi, in maggior parte brasiliani, per assistere alla finale tra Brasile e Argentina.

La Conmebol, dopo l’intera competizione a porte chiuse, ha deciso di aprire il Maracana, sede della finale, ad 8.000 spettatori. La caccia ai tagliandi è stata pazzesca, con i ticket polverizzati in pochissimo tempo.

La Conmebol, l’organo di governo del calcio sudamericano che organizza il torneo, ha denunciato di essere venuta a conoscenza di numerosi test falsi per certificare la negatività al Covid-19, indispensabile per poter accedere al Maracanà: “I controlli all’ingresso saranno estremamente rigorosi – assicura la federazione continentale in una nota -. Queste persone non potranno entrare allo stadio”.

