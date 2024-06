Non soltanto Messi, anche Lionel Scaloni, ct dell’Albiceleste sarà assente contro il Perù. Infatti come ha sottolineato il Mundo Deportivo l’allenatore argentino ha ricevuto una squalifica dopo che la sua squadra è tornata in campo in ritardo per l’inizio del secondo tempo, per la seconda volta consecutiva in due partite. Così la Conmebol, ha multato la Federcalcio argentina per 15 mila euro.

Foto: twitter Argentina