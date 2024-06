Copa America, Pulisic trascina gli USA contro la Bolivia. Tris dell’Uruguay al Panama

Due gare nella notte in Copa America. Esordio dei padroni di casa del team USA. Trascinati dal capitano Pulisic, gli americani battono 2-0 la Bolivia. Stupenda la rete del milanista dopo 3 minuti, destro a giro sotto l’incrocio. Al 43′, il 2-0 segnato dall’attaccante del Monaco, Balogun.

Alle 3 in campo anche l’Uruguay che batte 3-1 Panama. In gol Araujo, Darwin Nunez e Vina. Al 95′ la rete della bandiera per i centro americani di Murillo.

Foto: Instagram Milan