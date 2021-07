Copa America, Paqueta trascina il Brasile in semifinale: contro il Cile finisce 1-0

Nella notte il Brasile ha affrontato il Cile per i quarti di finale della Copa America. La Seleção è riuscita a vincere la gara grazie ad una rete dell’ex Milan Lucas Paqueta che al 46′ del secondo tempo ha trovato la rete del definitivo 1-0. Un incontro non così semplice visto che al 48′ Gabriel Jesus si è beccato il cartellino rosso. Tuttavia, in dieci contro undici, Neymar e compagni hanno sofferto molto di più ma non hanno ceduto ed hanno conquistato la semifinale che disputeranno contro il Perù, il prossimo 6 luglio.

Sai da frente que lá vem o cria só no passinho 🕺 Lucas Paquetá foi fundamental para a vitória brasileira e marcou o gol da classificação na primeira tentativa após lindo passe de Neymar. Boa, meu garoto! 😍 Foto: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/75qKsJlahZ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 3, 2021





FOTO: Twitter Cbf Futebol