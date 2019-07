Copa America: nella notte Brasile-Argentina, in palio la finalissima

Mancano meno di due ore a Brasile-Argentina, la prima attesissima semifinale della Copa America 2019. La partita si gioca questa notte quando in Italia saranno le 2.30 allo stadio Mineirao di Belo Horizonte. Nessuna delle due nazionali finora ha fatto faville: i brasiliani hanno dovuto fare a meno di Neymar, Messi invece è (per ora) apparso sottotono. Una sfida sempre dal sapore speciale quella tra Brasile e Argentina, a maggior ragione stavolta con in palio la finalissima di Copa America.