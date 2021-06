Copa America, l’Argentina vince contro il Paraguay (1-0). Record per Messi e gol di Papu Gomez

Vittoria essenziale per l’Argentina che, nella notte, ha battuto 1-0 il Paraguay nel match valido per la Copa America. Un incontro segnato da un certo Lionel Messi che è arrivato a eguagliare il record di presenze di Javier Mascherano (147). Un record celebrato come si deve dai suoi compagni di squadra. Il gol vittoria è stato realizzato al 10′ del primo tempo da Alejandro “Papu” Gomez, su assist di Angel Di Maria. Un successo, questo, che permette all’albiceleste di mantenere la testa del girone A con 7 punti in 3 partite e quindi di qualificarsi ai quarti di finale.

Foto: Twitter Selección Argentina