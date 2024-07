Copa America, il Venezuela chiude il girone a punteggio pieno. Messico fuori, passa l’Ecuador

Prima sorpresa in questa copa America 2024, con il Messico eliminato nella fase a gironi. Non basta lo 0-0 con l’Ecuador, che con una migliore differenza reti, avanza al turno successivo. Girone B che viene chiuso a punteggio pieno dal Venezuela, che chiude a 9 punti, dopo la vittoria per 3-0 sulla Giamaica.

Questi i risultati e la classifica:

Giamaica-Venezuela 0-3

Messico-Ecuador 0-0

La classifica:

Venezuela 9

Ecuador 4

Messico 4

Giamaica 0

Foto: logo Copa America