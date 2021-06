Copa America, il Brasile vince all’ultimo respiro: contro la Colombia finisce 2-1

Inarrestabile il Brasile che, nella notte, ha vinto in Copa America 2-1 contro la Colombia. La squadra ospite è subito passata in vantaggio sulla Seleção con un sontuoso gol di Luis Diaz. Su cross di Cuadrado, l’ala dell’FC Porto ha insaccato la palla alle spalle di Weverton. Nella ripresa è arrivata la rimonta dei brasiliani: al 78′ Roberto Firmino ha approfittato di un ottimo cross di Renan Lodi per pareggiare. Poi nei minuti di recupero Casemiro ha segnato il gol della vittoria su assist di Neymar. Il Brasile, con questo successo, è sicuro di chiudere al primo posto questa fase a gironi della competizione sudamericana.

A vitória da #SeleçãoBrasileira diante da Colômbia em imagens! #VibraOContinente ➕3⃣🇧🇷 📸: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/XonScvMZtT — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 24, 2021

FOTO: Twitter Cbf Futebol