Copa America, i festeggiamenti via social dei giocatori dell’Argentina

La Copa America ha finalmente la sua vincitrice! L’Argentina dopo 28 anni solleva al cielo l’ambitissimo trofeo dopo la vittoria contro il Brasile per 1-0. Non è mancata la condivisione tramite social da parte dei calciatori dell’albiceleste, di foto in cui festeggiano questo traguardo. Eccone alcune:

Messi: “Che bella follia!! Questo è incredibile , Grazie Dio!! SIAMO CAMPIONI !!!!!! Andiamo Caz**!!!

Papu Gomez: “Campioni d’America, grazie a tutti”

Di Maria: “Arrivò il giorno. Arrivò quel giorno che tanto desideravo con l’anima. CAMPIONI. Felicità piena. Orgoglioso di questo gruppo. Fino alla morte con questo gruppo. Andiamo argentina. Andiamo Seleccion“

De Paul: “SIAMO CAMPIONI, ABBIAMO FATTO LA STORIA!! CHE ORGOGLIO ESSERE ARGENTINO!”

Lautaro Martinez: “Ti amo Argentina”

Foto: Profilo Instagram Gomez