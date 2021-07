Copa America, alle 2.00 la finale: Brasile-Argentina, Neymar-Messi. In palio più di un trofeo

Non solo finale di Euro 2020 ma anche quella della Copa America. Alle 2.00, ore italiane, al Maracana andrà in scena il grande clasico del calcio sudamericano, la grande rivalità tra Brasile e Argentina, in una finale aperta per 8.000 spettatori, dopo che l’intera competizione è stata giocata a porte chiuse causa Covid.

I protagonisti più attesi, ovviamente, sono Neymar da una parte e Messi dall’altra. L’asso del PSG ha dato la sua mano al Brasile, segnando due gol in questa competizione, senza eccellere però più di tanto, ma ora vuole essere il protagonista della finale.

Protagonista è stato invece fino ad ora Leo Messi, con 4 gol e 5 assist. Ma ora vuole il grande titolo con la Nazionale, dopo le tantissime finali perse, due di Copa America e quella dei Mondiali 2014, proprio al Maracana contro la Germania. La pulce vuole finalmente sfatare il tabù Nazionale e dedicare il trofeo a Maradona, dopo la sua recente scomparsa. Un trofeo che neanche il Pibe riuscì mai a vincere.

Argentina che non vince un trofeo dal 1993, anno dell’ultimo successo in Copa America, in finale contro il Messico. Poi tante delusioni, ben 4 finali perse, due delle quali contro il Brasile. L’ultima finale tra Brasile e Argentina è del 2007 e i verdeoro si imposero per 3-0. Due anni prima, stessa finale, sempre vittoria brasiliana ai rigori. Rigori fatali all’Argentina anche nelle finali recenti con il Cile, del 2015 e 2016.

Il Brasile invece arriva a questa finale da campione in carica, dopo il successo del 2019 per 3-0 sull’Ecuador. Un successo al quale non riuscì a segnare Neymar, che vuole vincere da protagonista questa finale contro i grandi rivali. Brasile che parte favorito anche in questa finale, almeno leggendo le quote dei bookmakers.

Alle 2.00, quindi, spazio al grande calcio, Brasile e Argentina giocano per il titolo di campione del Sudamerica ma non solo.

Foto: Twitter Copa America