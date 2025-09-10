Coote shock: l’ex arbitro di Premier accusato di possesso di materiale indecente su un minore

10/09/2025 | 17:00:13

David Coote, ex arbitro di Premier League, già licenziato dalla PGMOL e sospeso dalla UEFA per comportamenti controversi, stando a quanto riferisce la BBC, dovrà comparire davanti al tribunale di Nottingham per un file video recuperato dagli agenti nel febbraio 2025, per il quale è stato incriminato il 12 agosto. L’accusa è di possesso di materiale sessualmente indecente che coinvolge un minore. L’ex fischietto, licenziato per dei commenti fatti sull’allora allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, resta in libertà su cauzione condizionata. Un altro reato pesante per il 43enne di Nottinghamshire.

Foto: Logo Premier League