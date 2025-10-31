Convocati Juve per Cremona: non ci sono Yildiz e Kelly
31/10/2025 | 18:32:40
La Juventus ha diramato la lista dei convocati di Luciano Spalletti per il match contro la Cremonese. Le assenze più importanti risultano essere quelle di Kenan Yildiz e Lloyd Kelly.
Questa la lista completa:
Perin, Gatti, Locatelli, Conceicao, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Kalulu, Di Gregorio, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, McKennie, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, David, Rouhi, Scaglia, Pedro Felipe.
Foto: Instagram Juventus