Convocati Juve: out Allegri (sindrome influenzale), De Sciglio e Pogba

La Juventus ha diffuso la lista dei calciatori convocati per sfidare la Lazio di Maurizio Sarri all’Olimpico. Sfida in programma domani sera alle 20.45. Assente il tecnico Massimiliano Allegri, non partirà per Roma a causa di una sindrome influenzale. Questo l’elenco completo:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Di Maria, Soulé.

Foto: Twitter Juventus