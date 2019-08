Contropiede Roma: ufficiale il rinnovo di Dzeko fino al 2022

Edin Dzeko aveva un discorso avviato con l’Inter, ma il contropiede Roma è importante. Negli ultimi minuti la società capitolina ha annunciato il rinnovo del bosniaco fino al 30 giugno del 2022, mossa che rende la Roma più forte ed evita qualsiasi tipo di speculazione in merito al contratto che ora non è più in scadenza. Questo il comunicato del club giallorosso: “AS Roma è lieta di annunciare che Edin Dzeko ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2022. L’attaccante bosniaco è arrivato alla Roma nell’estate del 2015 e nelle sue quattro stagioni nella Capitale ha collezionato 179 presenze realizzando 87 gol”.

Foto: Roma Twitter