Contropiede da manuale: Napoli avanti con Hojlund sullo Sporting. Juve sotto a Villarreal (Cabal ko)

01/10/2025 | 21:49:15

Conclusi i primi tempi delle due italiane impegnate in Champions League in serata. La Juve è sotto 1-o in casa del Villarreal. Parte bene il Villarreal che attacca sulla zona sinistra della Juve, Cabal subito in difficoltà. Al 15′ il difensore deve uscire per un problema muscolare, entra Joao Mario. Al 18′, il Villarreal passa in vantaggio. Imbucata per Mikautadze, rimpallo con Cambiaso, il georgiano poi insacca Perin. Controllo al VAR per un presunto fallo, ma è tutto regolare. Al 22′, miracolo di Perin su Pedraza, palla sul palo. Sulla ripartenza, chance Juve con Cambiaso e McKennie, si salva il Villarreal.

Al 29′ chance Juve, cross di Yildz, di testa va Kelly, David da un metro non riesce a deviare in rete. Al 43′, brutta palla persa da Koopmeiners. Il Villarreal riparte, contropiede micidiale, Perin salva sul suo palo il possibile 2-0 dei gialli.

Bene il Napoli al Maradona contro lo Sporting. Partita bloccata a Napoli. I campani fanno la partita, ma creano pochissimo al Maradona. Lo Sporting difende benissimo Al 36′ si sblocca la gara. Contropiede da manuale del Napoli, Anguissa recupera il pallone e duetta con De Bruyne che saltando un avversario fa partire il contropiede, Højlund scatta in profondità sfruttando alla grande la chance e sbloccando la sfida.

Foto: sito Napoli