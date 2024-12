Contro il Braga è dominio Roma, ma il punteggio al 45′ è solo di 1-0: Pellegrini torna al gol

La Roma domina in lungo e in largo, ma il punteggio recita solo 1-0. A portare in vantaggio i capitolini il capitano Lorenzo Pellegrini, autore di un primo tempo maestoso. Il gol arriva da una verticalizzazione di N’Dicka per Zalewski che rimette la palla al centro. Pellegrini controlla, alza la testa e batte Matheus con un piatto destro preciso che si infila all’angolino basso. Lo stesso Pellegrini sfiora addirittura la tripletta, ma il punteggio è fermo sull’1-0.

Foto: Instagram Roma