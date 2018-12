Contratto in scadenza e impiego limitato: Welbeck e l’Arsenal sempre più lontani

Danny Welbeck non vive affatto un buon momento. Il centravanti 28enne, fino a qualche anno fa considerato uno dei migliori prospetti del panorama calcistico inglese, è praticamente davanti a un bivio, ma l’ultima parola non spetta soltanto a lui. Il suo contratto con l’Arsenal andrà in scadenza il prossimo giugno e finora non è mai stato affrontato il tema legato al rinnovo. Nel frattempo dal campo non arrivano risposte confortanti visto l’impiego limitato da parte del tecnico Unai Emery. A questo punto il divorzio sembrerebbe inevitabile, magari già a gennaio. Secondo il Times, i Gunners hanno le idee chiare, non intendono proseguire il rapporto e presto comunicheranno la propria decisione all’ex Manchester United. Nel frattempo l’Everton sonda il terreno e attende sviluppi, ma Welbeck e l’Arsenal sono sempre più lontani.

Foto: Arsenal Twitter